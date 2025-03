Turismo spaziale, Blue Origin: il 14 aprile il lancio della missione al femminile

MeteoWeb

Il 14 aprile 2025 il razzo New Shepard di Blue Origin porterà nello Spazio un equipaggio composto interamente da donne, tra cui celebrità, imprenditrici e attiviste. A bordo del veicolo ci saranno 6 donne di spicco provenienti da diversi ambiti professionali:

Amanda Nguyen , attivista per i diritti civili, che diventerà la prima donna vietnamita a volare nello Spazio;

, attivista per i diritti civili, che diventerà la prima donna vietnamita a volare nello Spazio; Gayle King , giornalista e conduttrice di CBS Mornings, nota per il suo impegno nella narrazione di storie di rilevanza sociale;

, giornalista e conduttrice di CBS Mornings, nota per il suo impegno nella narrazione di storie di rilevanza sociale; Katy Perry , superstar del pop internazionale;

, superstar del pop internazionale; Kerianne Flynn , produttrice cinematografica appassionata di storytelling visivo;

, produttrice cinematografica appassionata di storytelling visivo; Aisha Bowe , imprenditrice ed ex scienziata della NASA, un esempio di ambizione e perseveranza nel campo aerospaziale,

, imprenditrice ed ex scienziata della NASA, un esempio di ambizione e perseveranza nel campo aerospaziale, Lauren Sánchez, giornalista, filantropo e partner di Jeff Bezos, il fondatore di Blue Origin.

Il viaggio verso la Linea di Kármán

Il decollo avverrà il 14 aprile alle 9:30 a.m. ET (15:30 ora italiana) dal sito di lancio di Blue Origin in Texas. L’obiettivo della missione, come sempre, è superare la Linea di Kármán, situata a 100 km di altitudine, il confine riconosciuto tra l’atmosfera terrestre e lo Spazio.

La durata totale del volo sarà di 11 minuti, durante i quali le 6 partecipanti sperimenteranno circa 4 minuti di assenza di peso e potranno godere di una vista mozzafiato della curvatura terrestre. Come da tradizione per Blue Origin, il volo sarà completamente autonomo, senza piloti a bordo, grazie alla tecnologia avanzata del New Shepard.

Blue Origin ha anche rivelato la patch ufficiale della missione NS-31, che raffigura il razzo New Shepard circondato da 6 simboli rappresentativi delle astronaute. Tra questi, la bilancia per Amanda Nguyen (a simboleggiare la sua lotta per i diritti civili) e una stella per Aisha Bowe (segno della sua determinazione nel raggiungere grandi obiettivi).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.