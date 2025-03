Roma, turista gravemente ustionato in un’esplosione: l’inquietante post su Facebook prima del botto

MeteoWeb

“Questa dovrebbe essere una buona settimana… Se non vengo ucciso in qualche modo empio. Dato che sono solo, mi siederò in un posto diverso ogni giorno”. E’ il messaggio inquietante post sulla sua pagina Facebook del turista scozzese cinquantenne rimasto ustionato sul 70% del corpo a seguito dell’esplosione del b&b nel quartiere Monteverde, dove aveva preso alloggio al suo arrivo nella capitale. Grant Paterson era arrivato per un viaggio in solitaria a Roma il 17 marzo, data in cui ha pubblicato il post con tanto di foto della struttura turistica: “l’alloggio è bello”, aveva scritto.

Nei giorni successivi ha pubblicato numerose foto scattate in giro per i monumenti della capitale: Fontana di Trevi, il Pantheon, Piazza San Pietro, l’Alatre della Patria, il Colosseo e i Fori Romani. Poi l’esplosione alle 8,30 di questa mattina nel B&B, forse dovuta ad una fuga di gas, e il trasporto nel reparto grandi ustionati del Sant’Eugenio.

