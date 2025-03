Tutela dell’ecosistema: Lecce diventa Comune Custode della Macchia Mediterranea

MeteoWeb

La Città di Lecce ha ufficialmente aderito alla Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, rafforzando il proprio impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione di uno sviluppo sostenibile. Con questa adesione, Lecce entra a far parte di una rete nazionale di comuni virtuosi che si dedicano attivamente alla tutela e alla valorizzazione di questo prezioso ecosistema. “Esprimiamo un vivo apprezzamento e congratulazioni al Sindaco di Lecce, On.le Adriana Poli Bortone, per la lungimiranza e la sensibilità dimostrata nell’aderire a questa importante iniziativa. La sua leadership e l’impegno dell’Amministrazione Comunale sono fondamentali per costruire un futuro più verde e resiliente per Lecce e per l’intera regione”, si legge in un comunicato.

La Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, nota anche come Carta di Caltagirone, rappresenta un patto tra comuni italiani per la tutela collaborativa della macchia mediterranea. I comuni aderenti si impegnano a tradurre i principi della Carta in azioni concrete, contribuendo a preservare la biodiversità, proteggere il suolo, regolare il ciclo idrologico e promuovere uno sviluppo sostenibile. L’adesione di Lecce testimonia una crescente consapevolezza dell’importanza strategica della macchia mediterranea per il nostro territorio, un ecosistema fondamentale per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità e la protezione del paesaggio.

I dettagli

La macchia mediterranea, con la sua ricca varietà di specie vegetali e la sua capacità di resistere e mitigare i processi di desertificazione, rappresenta un vero e proprio capitale naturale. Il Comune di Lecce, in linea con gli obiettivi della Carta, si impegna a sviluppare attività di tutela e valorizzazione della macchia mediterranea, coinvolgendo attivamente la comunità locale, le associazioni e le parti interessate.

Saranno promosse iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale per informare i cittadini sull’importanza di questo ecosistema e sulle azioni necessarie per proteggerlo. Inoltre, Lecce si impegna a collaborare attivamente con gli altri comuni aderenti alla Carta, condividendo esperienze e buone pratiche per una gestione integrata ed efficace.

L’adesione del Comune di Lecce alla Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Un impegno concreto che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e comunità locali sia la chiave per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo e per valorizzare le ricchezze naturali del nostro territorio.

