Tyson e Laika, gli animalisti vogliono in affido i cani killer di Acerra: “li educheremo alla pet terapy”

MeteoWeb

Gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA rilanciano sulla richiesta di avere in affido i due cani della famiglia di Acerra accusati di aver aggredito ed ucciso la piccola Giulia. In attesa che arrivi sul tavolo della procura di Nola e dell’ASL Napoli 3 la richiesta formale di AIDAA per l’affidamento di Tyson (il pitbull) e Laika (l’altra cagnolona di casa) inviata nei giorni scorsi gli animalisti fanno trapelare anche qualche indiscrezione in merito al percorso rieducativo dei due cani: “Intanto quei due cani sono senza microchip e quindi non si dovrebbe nemmeno porre la questione della restituzione comunque vada a finire – scrivono gli animalisti di AIDAA in un breve comunicato – ma a parte le questioni burocratiche e anche quanto alla luce delle dichiarazioni del veterinario che li ha in osservazione nel canile di Frattamaggiore che sostiene che i due cani ed in particolare il pitbull sono tranquillissimi per loro stiamo predisponendo due percorsi che dopo il periodo di eventuale rieducazione potrebbero trovare una nuova famiglia o essere destinati alla pet terapy sarebbe una bella scommessa riuscire a dare questo futuro a due cani accusati, per il momento senza prova certa di colpa , di aver ucciso una bambina. Fantascienza? No – concludono gli animalisti- percorso percorribilissimo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.