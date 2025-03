L’Ucraina accetta la proposta di tregua avanzata da Trump: ora la palla passa alla Russia

MeteoWeb

L’Ucraina ha accettato martedì un accordo proposto dall’amministrazione Trump durante un incontro in Arabia Saudita, segnando un significativo passo avanti verso un cessate il fuoco e una possibile fine del conflitto con la Russia. “Porteremo questa offerta ai russi, aspettiamo una risposta”, ha dichiarato ai giornalisti il Segretario di Stato Marco Rubio. Rubio, affiancato dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, non ha fornito dettagli precisi sull’accordo, ma secondo un comunicato dell’ufficio del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, Kyiv ha accettato una tregua di 30 giorni, subordinata all’accettazione da parte di Mosca. “Speriamo che i russi rispondano positivamente”, ha aggiunto Rubio. “Il miglior gesto di buona volontà che i russi possano fare è accettare l’accordo”.

In risposta alla disponibilità ucraina ad accettare la proposta preliminare avanzata da Washington, il Presidente Donald Trump ha annunciato l’immediata revoca della sospensione dell’assistenza alla sicurezza per Kyiv e la ripresa della condivisione di informazioni d’intelligence con l’Ucraina. Rubio ha inoltre sottolineato che, qualora Mosca accetti l’accordo preliminare, potranno iniziare le vere e proprie trattative di pace.

Trump ha affermato che Stati Uniti e Russia terranno incontri sull’Ucraina l’11 o il 12 marzo.

Le dichiarazioni

“La situazione è molto seria. Oggi moriranno delle persone in questa guerra. Sono morte ieri e, purtroppo, a meno che non si raggiunga un cessate il fuoco stanotte, moriranno anche domani”, ha affermato Rubio. “Il Presidente vuole che questo finisca”. “Siamo passati dal chiederci se questa guerra finirà a come finirà”, ha dichiarato Waltz ai giornalisti. Le questioni relative alla restituzione dei bambini ucraini deportati in Russia e al ritorno dei prigionieri di guerra saranno affrontate in una “seconda fase” dei negoziati, hanno precisato Rubio e Waltz.

Il consigliere per la sicurezza nazionale ha confermato che la delegazione ucraina e l’amministrazione Trump hanno discusso “dettagli sostanziali” riguardanti garanzie di sicurezza volte ad assicurare una pace duratura tra i due Paesi. Tuttavia, né Kyiv né Washington hanno ancora fornito dettagli precisi sui contenuti delle trattative.

“Entrambe le delegazioni hanno concordato di nominare le rispettive squadre negoziali e di avviare immediatamente colloqui per una pace duratura che garantisca la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina”, si legge nel resoconto dell’incontro. “Gli Stati Uniti si sono impegnati a discutere queste proposte specifiche con i rappresentanti della Russia”.

Il documento ufficiale aggiunge che la delegazione ucraina ha ribadito la necessità di coinvolgere i partner europei nel processo di pace. Infine, Rubio ha confermato che la questione delle risorse minerarie verrà affrontata in un secondo momento. “Siamo qui per perseguire la pace”, ha dichiarato ai giornalisti. “Ma ciò non significa che l’accordo sulle risorse minerarie non sia molto importante”.

