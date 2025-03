Ucraina: gli USA potrebbero gestire le centrali elettriche, se utile per il cessate il fuoco

MeteoWeb

Il segretario all’energia statunitense Chris Wright ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero intervenire per gestire le centrali elettriche ucraine se ciò fosse utile per garantire un cessate il fuoco e portare la pace nel Paese dilaniato dalla guerra. Durante una telefonata avvenuta mercoledì 19 marzo, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky che gli Stati Uniti potrebbero aiutare a gestire, e possibilmente possedere, le centrali nucleari ucraine, secondo una dichiarazione dell’amministrazione statunitense.

Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha avviato colloqui con gli Stati Uniti sul suo possibile coinvolgimento nel ripristino della più grande centrale nucleare d’Europa, nella regione ucraina di Zaporizhia, che è stata chiusa da quando le truppe russe l’hanno occupata nel 2022.

Alla domanda su come funzionerebbe, Wright ha detto a Fox News: “abbiamo un’immensa competenza tecnica negli Stati Uniti per gestire quelle centrali. Non credo che ciò richieda di essere operativi sul campo”.

Wright ha detto che Trump e il Segretario di Stato Marco Rubio stanno lavorando per porre fine alla guerra in Ucraina. “Come possiamo portare la pace in Ucraina? Come possiamo far cessare questi combattimenti? Cosa richiede che entrambe le parti depongano le armi? Ma se fosse utile a raggiungere questo scopo, il fatto che gli USA gestiscano centrali nucleari in Ucraina… Nessun problema, possiamo farlo”.

Wright ha detto ai giornalisti in precedenza che la questione non è emersa durante un incontro alla Casa Bianca ospitato da Trump con i dirigenti petroliferi statunitensi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.