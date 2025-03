Ucraina-USA, il punto dopo 5 ore di colloqui: dalla guerra all’energia

MeteoWeb

Si sono conclusi dopo circa cinque ore i colloqui tra il team ucraino e quello americano a Riad. Lo ha annunciato in un post su X il ministro della Difesa Rustem Umerov, che ha parlato di “una discussione produttiva e mirata: abbiamo affrontato punti fondamentali, tra cui quello dell’energia. L’obiettivo del presidente Volodymyr Zelensky è garantire una pace giusta e duratura per il nostro paese e il nostro popolo, e, per estensione, per tutta l’Europa. Stiamo lavorando per rendere questo obiettivo una realtà”, ha scritto Umerov.

L’incontro in Arabia Saudita, che precede i colloqui di lunedì tra le delegazioni statunitense e russa, si è svolto mentre l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff esprimeva ottimismo sulle possibilità di porre fine al conflitto più mortale in Europa dalla Seconda guerra mondiale: “penso che il presidente russo Vladimir Putin voglia la pace. Penso che lunedì vedrete in Arabia Saudita un vero progresso, in particolare perché riguarda un cessate il fuoco nel Mar Nero sulle navi tra i due paesi. E da lì, si passerà naturalmente a un cessate il fuoco totale”.

