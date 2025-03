Ue, Francia, Italia e Spagna dicono no al piano di riarmo di von der Leyen

MeteoWeb

Gli stati dell’Europa meridionale stanno respingendo un piano della Commissione europea per aumentare la spesa per la difesa con prestiti a basso costo, temendo che ciò si aggiungerebbe ai loro già pesanti oneri di debito. La resistenza, guidata da Francia, Italia e Spagna, infligge un duro colpo alla spinta del Presidente della Commissione Ursula von der Leyen per aumentare l’autonomia militare dell’Europa. La sua proposta, che include un pacchetto di prestiti da 150 miliardi di euro e una clausola di emergenza per allentare le regole fiscali dell’UE, aveva lo scopo di sbloccare nuovi importanti investimenti nella difesa e ridurre la dipendenza del blocco dalla protezione degli Stati Uniti. Ma la situazione di stallo ora rischia di far deragliare il piano di Bruxelles di convogliare più armi dall’Europa all’Ucraina.

“Alcuni Paesi hanno seri dubbi sulla fattibilità o persino sulla possibilità di indebitarsi a questi livelli”, ha affermato un alto diplomatico dell’UE, secondo quanto riporta POLITICO, che ha concesso l’anonimato.

I Paesi fortemente indebitati nel sud dell’Europa stanno invece aumentando le richieste per i cosiddetti titoli di difesa, sovvenzioni finanziate tramite prestiti comuni dell’UE sui mercati dei capitali che devono essere approvati all’unanimità dai 27 Paesi del blocco. “C’è questo rischio [di un fiasco] che potrebbe aprire la strada ai titoli di difesa”, ha affermato un diplomatico UE non meridionale.

Von der Leyen finora si è fermata prima di sostenere l’idea, data la probabile resistenza degli stati del nord fiscalmente aggressivi come Germania e Paesi Bassi, che temono che potrebbe creare un precedente per la mutualizzazione del debito.

“No Eurobond“, ha ribadito il Primo Ministro olandese Dick Schoof dopo un incontro dei leader UE la scorsa settimana.

Un terzo diplomatico UE ha segnalato che l’immagine dei Paesi del sud che rifiutano i prestiti minerebbe il sostegno ai titoli di difesa tra i Paesi fiscalmente conservatori. “Se sostengono che la difesa è una sfida esistenziale che giustifica un debito congiunto, allora devono prima prendere i prestiti”, ha detto il diplomatico, che fa parte del blocco fiscalmente conservatore.

Il Club Med vuole di più

Con Donald Trump che minaccia di tagliare il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e rimprovera l’Europa per la sua dipendenza militare da Washington, von der Leyen si è mossa rapidamente dopo l’insediamento del Presidente degli Stati Uniti il ​​20 gennaio per elaborare un piano per rafforzare le capacità di difesa dell’UE. La strategia risultante includeva la possibilità per gli stati membri di aumentare temporaneamente la spesa per la difesa dell’1,5% del PIL in quattro anni e di prendere in prestito 150 miliardi di euro per conto dell’UE per sostenere l’approvvigionamento congiunto di armi e l’assistenza all’Ucraina.

La Commissione sperava che il programma basato sui prestiti sarebbe stato abbracciato, in particolare dalle economie più grandi del sud come Italia e Spagna, che sono ben al di sotto dell’obiettivo di spesa per la difesa del 2% del PIL della NATO.

Ancora la scorsa settimana, il Commissario per l’Economia Valdis Dombrovskis aveva previsto che “un gran numero di stati avrebbe attivato questa clausola di salvaguardia“.

Ma la Commissione ha sottovalutato un punto cruciale: sebbene possa contrarre prestiti a un prezzo più basso rispetto alla maggior parte degli stati membri, i prestiti che concede vengono comunque conteggiati nei livelli di debito nazionale, un campanello d’allarme per i Paesi fortemente indebitati che temono di spaventare i mercati o di innescare sanzioni fiscali.

“Il piano di Von der Leyen si basa quasi esclusivamente sul debito nazionale degli stati“, ha detto la scorsa settimana il Premier italiano Giorgia Meloni ai legislatori.

Da allora, la Commissione ha riconosciuto che i bilanci nazionali avrebbero dovuto essere tagliati altrove per far fronte ai crescenti costi della difesa, una vendita politica difficile in Paesi i cui cittadini sono più preoccupati per la migrazione e il cambiamento climatico che per i carri armati russi. In particolare, Italia e Spagna hanno spinto per ampliare la definizione di spesa per la difesa che può essere esentata dalle norme fiscali dell’UE, con Madrid che propone di includere il controllo delle frontiere, la sicurezza informatica e la resilienza delle infrastrutture.

Finora, tuttavia, né Roma né Madrid hanno confermato se invocheranno la clausola di emergenza. Alcuni funzionari dell’UE ipotizzano che stiano temporeggiando nella speranza che von der Leyen ammorbidisca la sua posizione sui bond della difesa prima del prossimo vertice dei leader a giugno. “Dovremmo avere più tempo [per decidere]“, ha detto Meloni ai giornalisti la scorsa settimana, aggiungendo che il lasso di tempo proposto per aprile per attivare il meccanismo è “un po’ troppo ravvicinato”.

La Francia, nel frattempo, ha indicato che non ha intenzione di attivare la clausola, secondo due diplomatici dell’UE. Con un rapporto debito/PIL superiore al 110%, Parigi è diffidente nello spaventare i mercati o mettere a repentaglio il suo rating creditizio, un fattore chiave per quanto riguarda l’importo che paga per prendere in prestito.

La Germania, al contrario, dovrebbe attivare la clausola per aiutare a finanziare il suo colossale ammodernamento della difesa da 500 miliardi di euro. Ma come altri stati con rating tripla A, come Danimarca e Paesi Bassi, è improbabile che Berlino accetti prestiti della Commissione che potrebbe ottenere a un costo inferiore da sola.

Ciò ha aggravato l’ansia tra gli stati membri più vulnerabili, che temono che, facendosi avanti per primi per richiedere prestiti UE, potrebbero segnalare debolezza finanziaria ai mercati, innescando costi di prestito più elevati.

La frammentazione tra i 27 Paesi dell’UE “fa la differenza nella percezione del mercato, che potrebbe essere negativa“, ha affermato l’alto diplomatico UE. “Se tutti non [presentano la richiesta] contemporaneamente, il mercato stabilirà il limite” di quanto si può spendere, ha aggiunto. Ma gli stati fiscalmente conservatori non ci credono, con il terzo diplomatico UE che accusa gli stati del sud di “fare politica”.

