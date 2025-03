Le ultime sulle condizioni del Papa: “sospesa la ventilazione meccanica”

MeteoWeb

“Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento. Il Santo Padre ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell’ossigenoterapia ad alti flussi. Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria”. E’ il nuovo bollettino medico sul Papa al Gemelli. Questa mattina nella solennità di San Giuseppe il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa. “La polmonite bilaterale da cui è affetto il Papa è sotto controllo ma non è eliminata”. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano.

