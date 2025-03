Le ultime sul Papa: dalla messa agli esercizi spirituali e alla dieta

MeteoWeb

Le condizioni cliniche di stabilità del Papa di cui hanno parlato ieri i medici nel bollettino medico si è registrata anche oggi. Lo sottolinea la Sala stampa vaticana che, nell’assenza di un bollettino medico di oggi (tornerà domani sera), sottolinea che la stabilità “è in sé un elemento positivo che va a consolidare il miglioramento dei giorni scorsi”. Si ribadisce quindi il “lieve miglioramento” che registravano ieri i medici sempre in un quadro che resta complesso.

Il Papa stamattina ha partecipato alla messa. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana spiegando che il Pontefice nel pomeriggio si è video collegato con l’Aula Paolo VI dove si svolgono gli esercizi spirituali della Curia, fino a venerdì prossimo, per tutto il tempo della meditazione. Poiché in Vaticano si stanno svolgendo gli Esercizi spirituali a cui avrebbe preso parte anche il Papa, la Sala stampa ricorda che mercoledì prossimo non ci sarà la catechesi scritta del Papa.

La dieta

La dieta che i medici che hanno in cura il Papa al Gemelli gli hanno prescritto “contempla anche vivi solidi”. Lo ribadisce la Sala stampa del Vaticano.

