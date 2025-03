Le ultime sul Papa: terapie per curare la polmonite bilaterale e fisioterapia motoria

MeteoWeb

Il Papa anche stamani prosegue le terapie per curare la polmonite bilaterale e la fisioterapia motoria. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana. “E’ un momento delicato ma la stabilità del quadro clinico dà speranza in una situazione di grave criticità. Però il tempo guadagnato proprio in stabilità permette di avere una prospettiva positiva sull’evoluzione della malattia”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali. “Guarire dalla polmonite è l’unica speranza per far tornare il Santo Padre ai suoi uffici – continua Andreoni – In questo momento accontentiamoci di questa situazione, sappiamo che in qualsiasi momento potrebbero esserci eventi negativi, vediamo quindi questi giorni di stabilità continuativi in senso positivo”.

