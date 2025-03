Ultimo giorno di sci su Etna Nord: cenere e caldo mettono fine alla stagione

MeteoWeb

Le piste di Etna Nord chiuderanno ufficialmente oggi, 11 marzo 2025, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli e dell’emergere della cenere vulcanica, che ha compromesso la qualità del manto sciabile. Le alte temperature registrate negli ultimi giorni, insieme alle previsioni che indicano un ulteriore rialzo, non permettono di garantire un’esperienza sicura e soddisfacente per gli sciatori sulle piste battute. Tuttavia, per gli appassionati di sci alpinismo e fuori pista, le condizioni rimangono ideali nelle aree situate oltre i 2200-2300 metri di altitudine. Le recenti nevicate hanno depositato tra i 40 e i 50 centimetri di neve fresca, assicurando un’ottima copertura nelle zone più alte. Questo permette agli sciatori esperti di proseguire le proprie attività in ambienti naturali ancora ben innevati, lontano dalle piste tradizionali.

Nonostante la chiusura anticipata della stagione sciistica sulle piste battute, gli sport invernali sull’Etna trovano ancora spazio nelle aree più elevate, dove la montagna continua a offrire scenari spettacolari e condizioni favorevoli per chi ama l’avventura in alta quota.

Con la chiusura delle piste di Etna Nord, prevista per oggi, gli appassionati di montagna hanno comunque numerose alternative per vivere appieno l’inverno sul vulcano. Le opportunità non mancano, sia per chi ama l’avventura che per chi desidera un’esperienza più rilassante immerso nella natura.

Le ciaspolate rappresentano un’ottima opzione per esplorare i paesaggi innevati senza bisogno di particolari abilità tecniche. Con le racchette da neve, è possibile addentrarsi tra i sentieri che attraversano il vulcano, godendo di panorami unici in un contesto silenzioso e suggestivo. Per gli sciatori più esperti, invece, lo sci alpinismo offre l’emozione di muoversi fuori dalle piste battute, sfruttando le condizioni ancora favorevoli dell’innevamento oltre i 2200-2300 metri.

Anche il trekking invernale è una possibilità da considerare, con itinerari che includono mete di grande interesse come i Crateri del 2002. Quando la neve lo permette, queste escursioni possono essere affrontate con le ciaspole, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Per chi cerca un’attività più ludica, il divertimento sulla neve è garantito grazie alla possibilità di noleggiare slittini e bob, perfetti per trascorrere momenti spensierati con la famiglia.

Oltre alle esperienze sulla neve, il territorio offre diverse attività per scoprire l’Etna da prospettive differenti. Nei dintorni di Linguaglossa, ad esempio, è possibile partecipare a escursioni a cavallo, percorrendo sentieri panoramici con vista sul vulcano. Un’alternativa più adrenalinica è rappresentata dalle escursioni in quad, disponibili soprattutto sul versante sud, per esplorare il paesaggio con un pizzico di avventura.

Chi desidera immergersi nella natura può visitare la Pineta Ragabo, un luogo perfetto per una passeggiata rilassante tra gli alberi innevati. Qualunque sia l’attività scelta, è sempre importante informarsi sulle condizioni meteorologiche e sull’eventuale attività vulcanica, affidandosi a guide esperte per garantire sicurezza e il massimo del piacere nell’esplorazione di uno degli ambienti più affascinanti della Sicilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.