UNIMONT al Forum Duezerocinquezero 2025: dall’energia alla sostenibilità

MeteoWeb

Dal 2 al 4 aprile 2025, Padova ospiterà la quarta edizione del Forum nazionale sull’energia e la sostenibilità “Duezerocinquezero”, un appuntamento chiave per il dibattito sulle strategie e azioni necessarie a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. L’evento vedrà la partecipazione di istituzioni, imprese, accademici, professionisti e associazioni di settore, tra cui UNIMONT – Polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, che contribuirà al confronto su tematiche cruciali come la digitalizzazione e l’efficienza energetica nel settore sanitario, l’evoluzione del mercato elettrico, le energie rinnovabili e la finanza verde.

Il Forum nazionale sull’energia e la sostenibilità “Duezerocinquezero” di Padova, giunto alla quarta edizione, è pronto a riaccendere il dibattito sulle strategie e le azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. Per tre giorni, esponenti delle istituzioni, rappresentanti delle imprese, accademici, professionisti e associazioni di settore si confronteranno su temi cruciali come la sostenibilità nel settore salute attraverso la digitalizzazione e l’efficienza energetica, le novità del mercato elettrico post-riforma e il progresso delle energie rinnovabili. Verrà dato spazio anche alla finanza verde e alle politiche industriali per la valorizzazione delle risorse naturali europee. Si discuterà, inoltre, dell’importanza della progettazione sostenibile e dell’efficienza energetica per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica ed ecologica.

I protagonisti

Tra i protagonisti del Forum, il 2 marzo dalle 10:00 alle 11:30, la Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, è stata invitata a prendere parte alla tavola rotonda “La sfida dell’adattamento climatico”, moderata da Maurizio Melis di Radio 24, insieme a esperti di spicco tra cui Francesco Musco (Università IUAV di Venezia), Carlo Andriolo (Direttore Generale AcegasApsAmga), Gigi Lazzaro (Presidente Legambiente Veneto) e Stefano Bonaccini (Eurodeputato).

La tavola rotonda si concentrerà sull’importanza della progettazione sostenibile e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, affrontando le sfide legate alla competitività di imprese e pubbliche amministrazioni nel contesto della transizione ecologica, con un focus su soluzioni innovative per la gestione delle risorse naturali e la resilienza dei territori.

Nell’ambito del dibattito, la Prof.ssa Giorgi presenterà i progetti di UNIMONT attivi su queste tematiche, tra cui il progetto Horizon Europe MountResilience, che ha sviluppato un tool online dedicato all’adattamento al cambiamento climatico, raccogliendo oltre 400 nature-based solutions per supportare la pianificazione e l’implementazione di strategie di resilienza nei territori montani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.