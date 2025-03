UNIMONT a FUTURA EXPO 2025: si conclude un’edizione ricca di spunti e innovazione

MeteoWeb

FUTURA EXPO 2025 ha chiuso i battenti dopo tre giorni intensi di incontri, approfondimenti e networking. Anche quest’anno, UNIMONT – Polo alpino dell’Università degli Studi di Milano – ha partecipato, offrendo al pubblico, composto da oltre 22mila visitatori nell’arco della manifestazione, un ampio ventaglio di attività interattive e momenti di confronto sui temi della montagna, della sostenibilità e dell’innovazione. Uno degli appuntamenti più apprezzati è stato “DUE CHIACCHIERE CON…”, format ideato in collaborazione con Alessandro Panza che ha dato voce a esperti, istituzioni, imprenditori e giovani talenti impegnati nella transizione ecologica e nello sviluppo delle aree montane. Tra gli ospiti di questa edizione, hanno partecipato figure istituzionali di primo piano come Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia, Guido Guidesi, Assessore regionale allo Sviluppo Economico, e Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia. Sono intervenuti anche Klaus Ehrlich, Segretario Generale di Ruraltour, e Patricia Martinez Saez, Policy Advisor di Rural Pact, insieme a Eugenio Massetti, Presidente di Visit Brescia, e Stefano Zane, Amministratore Delegato di Vitale – Zane & Co.

Importante è stato il contributo di Vladimiro Carminati e Giuliano Maddalena, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato del Consorzio SAFE, così come quello degli imprenditori Fabrizio Capobianco e Mattia Pedroncelli. La discussione è stata arricchita anche dagli interventi di Monica Basile, membro dell’UN Tourism Panel of Experts, e di figure di spicco come Ludovico Monforte, General Manager di Futura, e Anna Frattini, Assessora del Comune di Brescia.

I protagonisti

Tra i protagonisti del dibattito anche il giornalista ed ex Presidente RAI Marcello Foa, la Deputata Simona Bordonali, i Consiglieri Regionali Massimo Vizzardi e Carlo Bravo, nonché Gaetano Quagliariello, Presidente della Fondazione Magna Carta.

Con l’occasione sono state numerose le testimonianze e i preziosi contributi specifici da studenti, ricercatori, collaboratori ed esperti impegnati presso il polo UNIMONT, nonché l’intervento del Prof. Riccardo Guidetti, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia – DISAA.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.