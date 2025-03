UNIMONT entra a far parte dell’International Mountain Society (IMS)

MeteoWeb

UNIMONT – Polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano dedicato alla ricerca e alla formazione sulle aree montane – è entrato a far parte dell’International Mountain Society (IMS), prestigioso network internazionale impegnato nella promozione della conoscenza e dello sviluppo sostenibile delle montagne a livello globale. “UNIMONT è la prima università italiana selezionata per far parte di questa importante istituzione, che pubblica la rivista scientifica Mountain Research and Development (MRD), punto di riferimento per la diffusione di studi e ricerche sulle tematiche montane. Questa adesione rappresenta un riconoscimento del valore del lavoro svolto dal nostro Polo e un’opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra rete internazionale, contribuendo attivamente alla condivisione di conoscenze e buone pratiche per la sostenibilità delle aree montane”, si legge in una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.