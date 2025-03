UNIMONT presenta un Corso di Laurea Magistrale sulle aree montane

MeteoWeb

Martedì 1 aprile 2025 alle ore 17.00 si terrà l’Open Day del Corso di Laurea Magistrale “Valorization and Sustainable Development of Mountain Areas” – MOUNTAINSIDE. Sarà possibile partecipare in presenza presso UNIMONT, polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano a Edolo (BS), o in diretta streaming. L’Open Day sarà un’occasione per conoscere meglio il Corso di Laurea Magistrale MOUNTAINSIDE, confrontarsi con i docenti e incontrare gli studenti che stanno frequentando il Corso di Laurea. L’incontro, infatti, permetterà alle future matricole di approfondire i dettagli dell’offerta formativa multidisciplinare e innovativa che ha lo scopo di preparare professionisti esperti per lo sviluppo sostenibile dei territori montani.

Durante la giornata dedicata alla presentazione del Corso MOUNTAINSIDE, gli studenti della magistrale racconteranno la loro esperienza universitaria e spiegheranno cosa significa seguire un percorso di studi internazionale in montagna, nel Comune di Edolo (BS) nel cuore delle Alpi Centrali. Il Corso di Laurea Magistrale, in lingua inglese, presenta infatti un approccio glocale, capace cioè di integrare la dimensione locale a quella globale, e offre concrete possibilità di contatto con stakeholder a livello regionale, nazionale ed europeo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.