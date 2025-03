L’uomo devasta gli ecosistemi e le specie animali diminuiscono: lo studio

MeteoWeb

Gli esseri umani stanno avendo un impatto altamente dannoso sulla biodiversità in tutto il mondo. Non solo il numero di specie sta diminuendo, ma anche la composizione delle comunità di specie sta cambiando. Questi sono i risultati di uno studio dell’Istituto Federale Svizzero di Scienza e Tecnologia Acquatica (Eawag) e dell’Università di Zurigo, pubblicato sulla rivista scientifica Nature. I ricercatori hanno compilato dati da circa 2.100 studi che hanno confrontato la biodiversità in quasi 50.000 siti interessati dagli esseri umani con lo stesso numero di siti di riferimento che non sono stati interessati. Gli studi coprono habitat terrestri, di acqua dolce e marini in tutto il mondo e tutti i gruppi di organismi, dai microbi e funghi alle piante e agli invertebrati, pesci, uccelli e mammiferi.

Florian Altermatt, professore di ecologia acquatica all’Università di Zurigo e capo di un gruppo di ricerca presso l’Eawag, dichiara che “è una delle più grandi sintesi degli impatti umani sulla biodiversità mai condotte al mondo”.

I risultati dello studio sono inequivocabili e non lasciano dubbi sull’impatto devastante che gli esseri umani stanno avendo sulla biodiversità in tutto il mondo.

I 5 impatti principali

“Abbiamo analizzato gli effetti dei cinque principali impatti umani sulla biodiversità: cambiamenti dell’habitat, sfruttamento diretto come la caccia o la pesca, cambiamenti climatici, inquinamento e specie invasive”, spiega Francois Keck, ricercatore post-dottorato nel gruppo di ricerca di Altermatt e autore principale dello studio. “I nostri risultati mostrano che tutti e cinque i fattori hanno un forte impatto sulla biodiversità in tutto il mondo, in tutti i gruppi di organismi e in tutti gli ecosistemi”.

In media, il numero di specie nei siti colpiti è stato inferiore di quasi il 20% rispetto ai siti non colpiti. Perdite di specie particolarmente gravi in tutte le regioni biogeografiche si riscontrano nei vertebrati come rettili, anfibi e mammiferi. Le loro popolazioni tendono a essere molto più piccole di quelle degli invertebrati, aumentando la probabilità di estinzione. Tuttavia, l’impatto va ben oltre la perdita di specie.

La composizione delle specie

“Non è solo il numero di specie a diminuire – afferma Francois Keck – la pressione umana sta anche cambiando la composizione delle comunità di specie“. La composizione delle specie in un luogo è un secondo aspetto chiave della biodiversità, oltre al numero di specie. Nelle regioni di alta montagna, ad esempio, le piante specializzate rischiano di essere sostituite da specie provenienti da altitudini più basse con il riscaldamento del clima.

In alcune circostanze, il numero di specie in un sito particolare potrebbe rimanere lo stesso; tuttavia, la biodiversità e le sue funzioni ecosistemiche saranno influenzate se, ad esempio, scompare una specie vegetale che ha sistemi di radici particolarmente buoni per proteggere il suolo dall’erosione.

I maggiori cambiamenti nelle comunità di specie si riscontrano tra minuscoli microbi e funghi.

L’omogeneità

Il terzo aspetto chiave della biodiversità che il team di ricerca ha indagato è stata l’omogeneità, ovvero quanto siano simili le comunità di specie in siti diversi. Ad esempio, l’agricoltura intensiva su larga scala tende a rendere i paesaggi più omogenei e le comunità di specie che contengono più simili.

Gli effetti sono stati contrastanti, con alcuni studi che hanno mostrato una tendenza molto forte verso l’omogeneizzazione e altri che hanno mostrato una tendenza delle comunità di specie a diventare più diversificate, soprattutto a livello locale. Tuttavia, i ricercatori dubitano che quest’ultimo sia un buon segno. Ipotizzano che le crescenti dissimilarità potrebbero anche essere solo un effetto temporaneo in habitat gravemente colpiti.

