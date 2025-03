Uomo disperso a Falconara, intervento dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

È decollato nella tarda serata di ieri, lunedì 17 marzo, un elicottero HH-139B dell’83° Gruppo SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Cervia (RA), per effettuare la ricerca di un uomo disperso in zona Falconara (AN). L’equipaggio in prontezza d’allarme ha ricevuto l’ordine di missione dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano, si è diretto immediatamente nell’area di operazioni, una zona isolata che ha reso particolarmente impegnative le fasi di ricerca.

L’intervento ha permesso di individuare le coordinate geografiche del telefono del disperso grazie alla presenza a bordo del sistema Artemis, fornito di tecnologie di ultima generazione, che incrocia diverse fonti di geolocalizzazione e permette alla telecamera a infrarossi dell’elicottero (FLIR – Forward Looking InfraRed) di puntare con precisione il punto rilevato.

L’equipaggio, una volta individuato il punto della possibile localizzazione del disperso, ha prontamente comunicato le coordinate alle squadre a terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Marche, con cui la Forza Armata collabora con continuità, che hanno immediatamente individuato la persona dispersa. L’uomo, in stato di ipotermia, è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale.

L’intera operazione ha messo in evidenza la fondamentale collaborazione tra il Soccorso Alpino e l’Aeronautica Militare, frutto di un accordo consolidato per operazioni di ricerca e soccorso in ambienti impervi. La sinergia tra le competenze alpinistiche e aeronautiche si è rivelata ancora una volta cruciale per garantire la salvaguardia della vita umana. In questa missione di ricerca hanno collaborato Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale ed i Volontari della Protezione Civile. L’elicottero HH-139B ha fatto rientro alla base di Cervia (RA) in notte fonda, concludendo una missione caratterizzata da estrema difficoltà operativa e condizioni ambientali impegnative, consentendo di consegnare l’uomo alle cure sanitarie, dimostrando ancora una volta l’efficacia della macchina dei soccorsi in scenari complessi e ostili.

Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte.

