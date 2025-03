Spazio, Urso: “il Made in Italy sbarca sulla Luna con LuGRE”

MeteoWeb

“Il Made in Italy sbarca sulla Luna. L’allunaggio di LuGRE, il ricevitore satellitare realizzato da Qascom, nell’ambito della missione congiunta ASI-NASA, rappresenta un traguardo importante per il Paese, celebrando ancora una volta l’eccellenza italiana nella Space Economy. Protagonisti nell’esplorazione spaziale: avanti verso nuovi successi”. Lo scrive sui social il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, dopo l’allunaggio della sonda spaziale Blue Ghost che tra le strumentazioni di bordo ha anche un ricevitore sviluppato in Italia da Qascom.

