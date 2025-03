USA, aereo si schianta in un parcheggio in Pennsylvania

MeteoWeb

Un piccolo aereo Beechcraft Bonanza con 5 persone a bordo si è schiantato in un parcheggio vicino all’aeroporto di Lancaster, in Pennsylvania (USA). L’incidente, avvenuto alle 15 di domenica ora locale, ha causato un’immediata esplosione e un vasto incendio, ma incredibilmente non si sono registrate vittime. Il velivolo aveva segnalato un problema a un portellone prima di precipitare. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, evitando ulteriori danni. La Federal Aviation Administration indagherà sulle cause dell’incidente. Il capo della polizia ha definito la sopravvivenza dei passeggeri un evento straordinario.

