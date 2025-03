USA, enorme incendio a Carolina Forest: evacuazioni | VIDEO

MeteoWeb

Un enorme incendio che ha consumato circa 485 ettari a Carolina Forest, in South Carolina (USA), sta creando scompiglio nella comunità, innescando evacuazioni. Le dimensioni di questo incendio sono raddoppiate rispetto ai circa 240 di ieri sera. Al momento non c’è alcun contenimento. Le risorse statali sono sul posto nella contea di Horry, compresi gli aerei che stanno lanciando acqua sull’incendio. A causa del fumo, la visibilità sulle strade vicino a Carolina Forest è scarsa e la Horry County Fire Rescue ha invitato alla prudenza alla guida. Le autorità hanno detto che il fumo può causare irritazione, quindi limitare l’esposizione se si è infastiditi.

I Vigili del Fuoco della contea di Horry hanno dichiarato in una nota rilasciata durante la notte che non sono stati segnalati feriti a causa dell’incendio e che nessun edificio è stato distrutto.

Il personale della sicurezza pubblica ha evacuato numerosi quartieri a Carolina Forest, ma affermano di non avere un numero “fisso” di persone sotto ordine di evacuazione. E non c’è una tempistica in questo momento per quando ai residenti sarà consentito tornare a casa. Le aree vicino a Carolina Forest che non sono state evacuate dovrebbero rimanere in guardia.

