USA nella morsa del meteo estremo: 3 morti, tornado, tempeste di neve e incendi devastano il Paese | FOTO

MeteoWeb

Il territorio degli USA è stato colpito dal meteo estremo che ha provocato vittime, danni ingenti e situazioni di emergenza in diverse aree del Paese. Mentre potenti tempeste hanno seminato distruzione nel Sud/Est, forti nevicate hanno paralizzato il Midwest e condizioni di estrema siccità hanno alimentato incendi nel Texas. Nel frattempo, la West Coast si prepara all’arrivo di un nuovo ciclone proveniente dal Pacifico, che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione con forti piogge e nevicate.

Tornado e danni ingenti nel Sud/Est

Le tempeste che hanno colpito il Sud/Est degli Stati Uniti hanno generato almeno 7 tornado tra Texas, Oklahoma e Louisiana. In Mississippi, il maltempo ha causato la morte di 3 persone: una è stata colpita da un cavo dell’alta tensione caduto, un’altra è stata uccisa da albero è precipitato sulla sua auto, mentre una donna in Clarke County ha perso la vita dopo essere stata colpita da un ramo crollato nella sua proprietà.

In Carolina del Nord un tornado EF1 ha toccato terra nella contea di Union, causando danni strutturali e lasciando migliaia di persone senza elettricità. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 145 km/h, abbattendo alberi e linee elettriche, ma fortunatamente senza causare vittime. Allerte per tornado sono state emesse anche in Florida, Virginia e South Carolina.

Tempeste di neve e disagi nel Midwest

Mentre il Sud combatteva contro i tornado, il Midwest è stato travolto da una potente tempesta invernale. In Nebraska si sono registrate vere e proprie condizioni da blizzard, con oltre 10 cm di neve e raffiche di vento fino a 105 km/h che hanno ridotto la visibilità al minimo, costringendo le autorità a chiudere diverse strade.

In Iowa e Minnesota la neve ha causato il caos sulle autostrade. A Minneapolis sono caduti quasi 19 cm di neve, la nevicata più intensa della stagione. Sulle strade ghiacciate del Minnesota si sono verificati almeno 70 incidenti, mentre in Iowa le autorità hanno segnalato 68 incidenti e un maxi-tamponamento sulla Interstate 35 nei pressi di Des Moines. Per far fronte all’emergenza, il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha autorizzato la Guardia Nazionale a intervenire per soccorrere gli automobilisti bloccati nella neve.

Texas in fiamme: incendi alimentati dai venti

Nel Texas meridionale, la combinazione di forti venti e vegetazione secca ha alimentato vasti incendi che hanno distrutto almeno 20 abitazioni e strutture nella contea di San Patricio, vicino a Corpus Christi. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che il rischio incendi rimane critico in gran parte dello Stato, con venti forti che potrebbero favorire la propagazione delle fiamme.

In South Carolina, le autorità di Myrtle Beach stanno affrontando una situazione simile: i venti tempestosi impediscono ai vigili del fuoco di intervenire dall’aria e di entrare nelle foreste, dove alberi instabili potrebbero crollare.

Blackout e voli cancellati

Il maltempo ha lasciato senza corrente migliaia di persone negli Stati Uniti. In Texas, 20mila abitazioni sono rimaste al buio, mentre in Tennessee 12mila utenze sono state interessate da interruzioni di energia. Anche il traffico aereo ha subito pesanti ripercussioni, con oltre 900 voli cancellati in tutto il Paese, creando disagi per migliaia di passeggeri.

Allerta in California: in arrivo una nuova tempesta

Mentre il resto degli Stati Uniti lotta contro le tempeste già in atto, un nuovo fronte si sta preparando a colpire la California e il resto della West Coast. Il governatore Gavin Newsom ha avvertito che il sistema perturbato in arrivo potrebbe scatenare piogge torrenziali e nevicate in montagna, aumentando il rischio di frane nelle aree devastate dai recenti incendi. L’allerta rimarrà in vigore fino a venerdì.

Secondo gli esperti, questa sequenza di eventi estremi non è destinata a concludersi presto. “Questi sistemi non solo portano temporali violenti e tornado, ma anche condizioni invernali estreme“, ha spiegato Bill Bunting, vice direttore dello Storm Prediction Center. “E guardando le mappe meteorologiche, non sarà l’ultima tempesta che vedremo a marzo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.