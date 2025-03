USA, Musk elenca i risultati ottenuti finora dal DOGE: “risparmiamo 4 miliardi al giorno”

MeteoWeb

Negli Stati Uniti, il magnate Elon Musk guida il DOGE, il “Dipartimento dell’Efficienza Governativa”, un’organizzazione temporanea nata su iniziativa della seconda amministrazione Trump con lo scopo di ridurre gli sprechi e le spese federali e snellire le regolamentazioni e il sistema burocratico statunitense. Parlando a Fox Business, Musk ha elencato i risultati ottenuti finora dal DOGE: “durante l’amministrazione Biden, si è verificata una frode ai danni del governo federale pari a mezzo trilione di dollari. Il DOGE è trasparente. Pubblichiamo le ricevute. È trasparente riga per riga. Tutto è pubblicato sul nostro sito web doge.gov. Sono qui solo per cercare di rendere il governo più efficiente, eliminare gli sprechi e le frodi e finora stiamo facendo buoni progressi. A questo punto i nostri risparmi superano i 4 miliardi di dollari al giorno”.

“I democratici non vogliono che sprechi e frodi vengano eliminati perché rappresentano una gigantesca calamita per attrarre immigrati clandestini e farli restare nel Paese”, ha affermato Musk. “Le organizzazioni non governative finanziate dal governo sono una delle maggiori fonti di frode al mondo. Questa è una gigantesca scappatoia per le frodi”.

“Abbiamo un deficit di 2 trilioni di dollari. Continua a crescere. I nostri pagamenti per interessi sono più alti del budget del nostro Dipartimento della Difesa. Penso che sia stata la vera campanella per me quando ho visto questo. Se non facessimo qualcosa al riguardo, non ci sarebbero soldi per niente”, ha continuato il magnate. “Cercano di fare del loro meglio per ostacolare la politica presidenziale. Se il Presidente non riesce a far sì che le cose vengano implementate come riflesso della volontà del popolo, allora ciò che abbiamo non è una democrazia, abbiamo una burocrazia. Governo dell’ufficio, non governo del popolo”, ha concluso Musk.

