USA, emergenza nello Stato di New York: il vento alimenta imponenti incendi a Long Island | FOTO e VIDEO

Nelle scorse ore una serie di incendi boschivi ha devastato un’ampia area di Long Island, nello Stato di New York. Alimentate da forti venti, le fiamme hanno sollevato dense colonne di fumo grigio nel cielo, costringendo all’evacuazione la base militare locale e determinando la chiusura di una delle principali arterie autostradali. Il governatore Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza.

L’area colpita dagli incendi si trova nei Pine Barrens, una regione boschiva che ospita diverse comunità a Est di New York City. Le fiamme hanno minacciato abitazioni, un impianto chimico e un magazzino Amazon, mettendo a rischio sia la popolazione che importanti infrastrutture industriali.

Le condizioni meteo, il ruolo del vento

Uno degli elementi chiave che ha reso questi incendi particolarmente pericolosi è stato il forte vento. Secondo Ed Romaine, dirigente della Contea di Suffolk, il vento ha contribuito a propagare rapidamente le fiamme, rendendo difficile il controllo dell’incendio. Questo fenomeno è ben noto in meteorologia: i venti intensi forniscono ossigeno al fuoco e spostano le scintille su vaste aree, aumentando il rischio di nuovi focolai.

Le immagini condivise sui social hanno mostrato fiamme alte e colonne di fumo nero che si alzavano sopra le strade. I dati satellitari della NASA hanno rilevato che il fuoco e il fumo si estendevano per circa 3 km lungo la Sunrise Highway, una delle principali arterie di collegamento con l’East End di Long Island.

Gli interventi

Le autorità hanno immediatamente mobilitato ingenti risorse per contenere l’incendio. Tre dei quattro incendi sono stati domati, mentre il rogo principale a Westhampton risultava contenuto solo al 50% al momento della dichiarazione di Hochul. In risposta all’emergenza, elicotteri della Guardia Nazionale sono stati impiegati per scaricare acqua sulle fiamme, mentre le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente per fermare l’avanzata del fuoco.

Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale con ustioni al volto. Inoltre, il Francis S. Gabreski Airport, situato nelle vicinanze, ha evacuato il personale come misura precauzionale, mentre un edificio commerciale nei pressi della base ha subito danni parziali.

