USA, nuovi tagli per la NOAA: staff ridotto del 20%

L’amministrazione Trump ha comunicato alla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia per il meteo e la scienza sul clima, di prepararsi a perdere altri 1.000 dipendenti oltre ai 1.300 già tagliati nelle scorse settimane. Le riduzioni rappresentano complessivamente circa il 20% della forza lavoro dell’agenzia, i cui vertici hanno tempo fino a martedì 11 marzo per presentare un piano di riorganizzazione che tenga conto dei tagli.

