USA, Trump invoca i poteri di emergenza per incrementare la produzione di minerali critici

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invocato poteri di emergenza per incrementare la produzione nazionale di minerali critici ampiamente utilizzati nell’economia, come parte di un ampio sforzo per compensare il controllo quasi totale della Cina sul settore. La mossa è l’ultima di Trump per aumentare la produzione di energia e minerali degli Stati Uniti e arriva nel mezzo di un crescente conflitto commerciale con Cina, Canada e altri grandi produttori di minerali che riforniscono i produttori americani.

Litio, nichel e altri minerali critici sono utilizzati in molti dispositivi elettronici e si prevede che la domanda aumenterà nei prossimi anni per la produzione di batterie per veicoli elettrici. La Cina è il più grande produttore o trasformatore al mondo di molti minerali critici.

Trump ha firmato un ordine esecutivo che attinge al Defense Production Act (DPA) dell’era della Guerra Fredda come parte di uno sforzo per fornire finanziamenti, prestiti e altro supporto agli investimenti per la lavorazione a livello nazionale di una serie di minerali critici.

Il DPA concede al Pentagono ampia libertà di procurarsi le attrezzature necessarie per la difesa nazionale. Invocandolo, si dichiara essenzialmente che affidarsi a nazioni rivali per minerali essenziali costituisce una minaccia alla sicurezza nazionale.

“Un tempo gli Stati Uniti erano il più grande produttore mondiale di minerali redditizi, ma una regolamentazione federale opprimente ha eroso la produzione mineraria della nostra nazione“, ha affermato il Presidente nell’ordinanza. L’ordinanza chiede alle agenzie federali di creare un elenco di miniere statunitensi che possono essere rapidamente approvate e quali terreni federali, inclusi quelli controllati dal Pentagono, potrebbero essere utilizzati per la lavorazione dei minerali.

I minerali critici negli USA

Gli Stati Uniti attualmente producono pochissimo litio e nichel; la loro unica miniera di cobalto ha chiuso l’anno scorso a causa dell’intensa concorrenza cinese. Gli Stati Uniti hanno diverse miniere di rame, ma solo due fonderie per trasformare il metallo rosso in tubi, cavi e altri componenti. Gli Stati Uniti hanno solo una miniera di terre rare.

Verso la fine del 2024, Pechino ha imposto un divieto assoluto alle esportazioni di gallio, germanio e antimonio negli Stati Uniti, costringendo i produttori statunitensi a cercare forniture alternative di quei materiali di nicchia ma vitali.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza incoraggia anche un’autorizzazione più rapida per i progetti di estrazione e lavorazione e una direttiva per il Dipartimento degli Interni per dare priorità alla produzione mineraria su terreni federali. L’ordinanza chiede alle agenzie di aiutare a incrementare la produzione statunitense di rame e oro, nessuno dei quali è considerato un minerale critico dallo U.S. Geological Survey.

La soddisfazione dei minatori statunitensi

Un ordine esecutivo da Trump era stato a lungo cercato dai minatori statunitensi, molti dei quali si lamentavano da tempo che i ritardi burocratici ostacolavano la produzione. “Aumentare l’attività mineraria americana è un imperativo per la sicurezza nazionale e la forte azione del Presidente Trump lo riconosce”, ha affermato Rich Nolan, capo del gruppo commerciale National Mining Association.

Il Defense Production Act

Il Defense Production Act è una legge del 1950 che l’ex Presidente Harry Truman ha implementato per aumentare la produzione di acciaio per la guerra di Corea. Anche l’ex Presidente Joe Biden ha invocato la legge per incoraggiare la produzione nazionale di minerali essenziali, aggiungendo materiali per batterie come litio, nichel, grafite, cobalto e manganese all’elenco degli elementi coperti dalla misura per aiutare le aziende ad accedere a 750 milioni di dollari in fondi.

La nomina di David Copley

L’ex dirigente della Newmont, David Copley, è stato nominato per supervisionare il portafoglio minerario per l’U.S. National Energy Dominance Council, hanno detto a Reuters due fonti a conoscenza della nomina. Copley sarà la persona di grado più alto nel governo federale a definire la politica mineraria, ha detto una delle fonti.

L’accordo con l’Ucraina sui minerali

Trump ha anche detto che gli Stati Uniti firmeranno a breve un accordo sui minerali e sulle risorse naturali con l’Ucraina. Il mese scorso ha ordinato un’indagine su potenziali nuove tariffe sulle importazioni di rame.

