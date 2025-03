USA, Trump vuole smantellare il Dipartimento dell’Istruzione: “presto sarà di competenza degli stati”

MeteoWeb

Il Presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la firma di un ordine esecutivo che avrebbe avviato il processo di smantellamento del Dipartimento dell’Istruzione “una volta per tutte”. “Lo elimineremo e tutti sanno che è giusto“, ha detto il Presidente Casa Bianca nei giorni scorsi. “Non stiamo andando bene con il mondo dell’istruzione in questo Paese, e non lo facciamo da molto tempo“, ha aggiunto. Gli Stati Uniti spendono “più soldi per studente, eppure siamo quasi in fondo alla lista in termini di successo”, ha detto Trump.

Ha affermato che il 70% degli studenti dell’ottavo anno “non è competente né in lettura né in matematica” e “il 40% degli studenti di quarta elementare non ha nemmeno le competenze di lettura di base“. Il Presidente ha detto che l’amministrazione avrebbe restituito l’istruzione “agli stati, dove appartiene“. Dopo aver firmato l’ordine esecutivo, affiancato da scolari seduti ai banchi ai lati di lui, il Presidente lo ha sollevato e ha invitato la Segretaria all’Istruzione Linda McMahon a salire con lui sul palco. Anche diversi governatori repubblicani erano presenti alla firma, tra cui i governatori Ron DeSantis della Florida, Mike DeWine dell’Ohio, Michael Braun dell’Indiana, Gregg Abbott del Texas e Kim Reynolds dell’Iowa.

Recentemente, Trump ha dichiarato: “penso che non passerà molto tempo prima che gli stati gestiscano davvero il Dipartimento dell’Istruzione. I nostri insegnanti saranno trattati molto bene… Penso che assisteremo molto rapidamente a un enorme cambiamento che ha a che fare con l’istruzione”.

Nei due mesi trascorsi dall’insediamento di Trump, il personale del Dipartimento dell’Istruzione è già stato dimezzato e l’amministrazione sta pianificando di trasferire alcune delle sue funzioni ad altri Dipartimenti.

Nonostante la retorica del Presidente, l’eliminazione completa del Dipartimento dell’Istruzione richiederebbe un atto del Congresso. Per far avanzare la maggior parte della legislazione al Senato sono necessari 60 voti, il che significa che sette democratici dovrebbero votare a favore insieme a tutti i repubblicani.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha detto su Fox News, prima della firma, che il Dipartimento dell’Istruzione sarebbe stato molto più piccolo di quanto non sia attualmente.

Un funzionario della Casa Bianca ha detto alla CBS News che i seguenti servizi non saranno interessati dall’ordine: prestiti agli studenti, borse di studio Pell e Title I, che fornisce assistenza finanziaria ai distretti scolastici per i bambini provenienti da famiglie a basso reddito, e l’Individuals with Disabilities Education Act. Un funzionario della Casa Bianca ha detto che i prestiti agli studenti, l’applicazione dell’IDEA e l’applicazione delle leggi sui diritti civili rimarranno in un Dipartimento dell’Istruzione più piccolo “per ora”, ma alla fine saranno trasferiti ad altri dipartimenti.

Quasi due decine di procuratori generali democratici hanno intentato una causa contro l’amministrazione Trump per fermare i suoi sforzi di tagliare la forza lavoro del Dipartimento dell’istruzione, definendola incostituzionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.