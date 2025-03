Va a cercare asparagi e cade in un dirupo: giovane muore nel Frusinate

MeteoWeb

Una tranquilla passeggiata in cerca di asparagi si è trasformata in tragedia questa mattina nelle campagne di Monte San Giovanni Campano, nel Frusinate. Una giovane di 28 anni, originaria di Veroli, è caduta in una zona impervia e scoscesa nei pressi di una cava, riportando ferite che le sono risultate fatali dopo una caduta di oltre 50 metri. Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, dei Vigili del Fuoco di Frosinone e del personale del 118, coadiuvati da un’eliambulanza. I soccorritori hanno tentato il possibile per soccorrere la ragazza. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, la giovane non ce l’ha fatta. L’impatto violento a terra ha causato ferite troppo gravi e i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della giovane donna.

La vittima si chiamava Beatrice Sgridia, residente a Veroli. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata sola al momento dell’incidente. L’allarme è scattato quando un amico, in videochiamata con la vittima, ha notato l’improvvisa caduta e ha immediatamente contattato le Forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, la dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, mentre le indagini proseguono per comprendere le cause che hanno portato a questo tragico epilogo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.