Valanga nel Bellunese: le vittime salgono a 2

Il bilancio della valanga che si è abbattuta ieri nei pressi di Forcella Giau, nel territorio di San Vito di Cadore (Belluno), è salito a 2 vittime. Dopo il decesso nella notte di Elisa De Nardi, 39 anni, originaria di Conegliano (Treviso), è morto anche Abel Ayala Anchundia, 38 anni, nato in Ecuador e residente a Vittorio Veneto.

Elisa De Nardi è morta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, mentre Abel Ayala Anchundia è deceduto al Dell’Angelo di Mestre. La donna è stata l’ultima dei 3 scialpinisti coinvolti a essere recuperata dai soccorritori, che l’hanno individuata sotto circa 3 metri di neve. Inizialmente, i segnali del dispositivo Artva indicavano un punto, ma le sonde non riuscivano a raggiungerla perché era intrappolata sotto una spessa coltre nevosa.

L’unico sopravvissuto, Andrea De Nardi, fratello di Elisa, 51 anni, è attualmente ricoverato all’ospedale di Pieve di Cadore. Le sue condizioni non sono gravi: ha riportato un trauma alla caviglia e sintomi di ipotermia, ma non è in pericolo di vita.

