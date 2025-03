MeteoWeb

Valanga nella zona di Capanna Presena, in valle di Sole, in Trentino: ha travolto 3 persone, secondo quanto riporta l’Ansa. Due persone sarebbero in salvo mentre una sarebbe rimasta intrappolata sotto la neve. Sul posto i soccorritori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.