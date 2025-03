Valanga in fuoripista sopra Cervinia: sciatrice travolta

MeteoWeb

Una valanga si è staccata nella zona del Colle del Teodulo, verso il Furggen, a oltre 3.000 metri di quota, a Cervinia, nel territorio comunale di Valtournenche, in Valle d’Aosta. Una donna piemontese che sciava in fuoripista è stata travolta dalla massa di neve, percorrendo circa 200 metri. È rimasta semisepolta ed è stata subito estratta da altre persone che si trovavano in zona. Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso Alpino valdostano con il medico. La donna, che non appare in gravi condizioni, è stata portata all’ospedale Parini di Aosta per le cure.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.