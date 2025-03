Valanga sulle Dolomiti, trovato il terzo sciatore: bilancio di 2 feriti gravi

MeteoWeb

Una valanga si è staccata oggi verso le ore 13 dai 2300 metri della Forcella Giau, a San Vito di Cadore (Belluno), sulle Dolomiti di Cortina, travolgendo tre scialpinisti. A dare l’allarme un quarto scialpinista che non è stato travolto e che ha subito iniziato la ricerca dei compagni sepolti sotto il cumulo di neve. Dei tre estratti vivi dalle squadre del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina e Livinallongo, due sono in gravi condizioni e sono stati elitrasportati d’urgenza in ospedale.

Quattro gli elicotteri intervenuti sul posto: quello del Suem 118 di Pieve di Cadore, l’eliambulanza di Treviso Emergenza e una terza eliambulanza. L’elicottero dell’Air service center è intervenuto per il trasporto in quota delle squadre, resa difficoltosa anche per la nuvolosità che insisteva in zona.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.