Valanga sopra il Lago d’Arpy: tre scialpinisti in ospedale in Valle d’Aosta

Tre scialpinisti francesi sono rimasti coinvolti dal distacco di una valanga nella zona a monte del Lago d’Arpy, nel comune di Morgex, in Valle d’Aosta Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso Alpino valdostano con il medico dell’equipaggio. I tre scialpinisti si trovano in ospedale ad Aosta e le loro condizioni sono in fase di diagnostica. Il Soccorso alpino valdostano è inoltre intervenuto nella zona del ghiacciaio del Monte Frety, sotto il Colle del Gigante, nel comune di Courmayeur, nel massiccio del Monte Bianco, per il recupero di un pilota di parapendio vittima di impatto al suolo. Si tratta di un uomo straniero di 39 anni. È stato portato in pronto soccorso e le sue condizioni sono in fase di valutazione. L’incidente è avvenuto a quota 2.800 metri.

