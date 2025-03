Valanga sul Monte Cogliàns: una persona travolta nell’Udinese

MeteoWeb

Una persona è stata travolta da una valanga a quota 2700 metri sul Monte Cogliàns, nell’Udinese. La persona non è stata del tutto sepolta dalla massa nevosa ed è stata soccorsa subito dai due compagni. I soccorritori del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, sbarcati dopo pochi minuti in quota, non hanno rilevato la presenza di altri coinvolti. Anche la Guardia di Finanza di Tolmezzo è stata attivata per un eventuale supporto al campo base sopra Collina.

