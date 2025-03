Enorme valanga nell’area di Sarbal: paura in India | VIDEO

MeteoWeb

Una enorme valanga ha colpito l’area di Sarbal di Sonmarg nel distretto di Ganderbal nel Jammu e Kashmir, in India, facendo scattare l’allarme. Il momento drammatico è stato ripreso in un video che evidenzia la potenza selvaggia della natura. La valanga ha causato panico tra le persone presenti nell’area ma fortunatamente le autorità hanno confermato che, sebbene la valanga sia stata significativa, non ha causato perdite di vite umane o danni alla proprietà. I ​​video che circolano sui social media mostrano la neve che cade a cascata lungo i pendii, sottolineando i rischi posti dalle valanghe nella regione dell’Himalaya occidentale.

Le valanghe sono comuni dopo una nevicata fresca, poiché un nuovo strato di neve indebolisce la stabilità del manto nevoso esistente. Vari fattori, tra cui gravità, sbalzi di temperatura, vento, terreno e attività umane, possono innescare queste improvvise valanghe.

