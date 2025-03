Valanga travolge sciatori sulle Pale San Martino: un ferito

MeteoWeb

Una valanga si è staccata dal gruppo delle Pale di San Martino, in Trentino, travolgendo quattro sciatori. Il distacco si è verificato attorno alle 13.50 a 2.900 metri di quota, in prossimità di cima Mulaz. Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino con l’elicottero: uno degli sci alpinisti sarebbe già stato estratto vivo dalla neve ma è ferito, sembrerebbe in modo non grave. Gli altri tre compagni di escursioni si sono liberati autonomamente dalla neve.

Sul posto stanno operando i tecnici e le squadre del Soccorso Alpino e speleologico per la bonifica dell’area interessata dal distacco.

Pericolo valanghe marcato in Trentino

Nella maggior parte delle alte quote del Trentino, il pericolo valanghe resta marcato, come riporta il bollettino dell’Euregio. “La neve ventata è la principale fonte di pericolo – si legge nel report -. Gli strati deboli presenti nella neve vecchia sono insidiosi. Attenzione alle valanghe di neve umida e bagnata. Soprattutto sui pendii carichi di neve ventata, sono possibili alcune valanghe a lastroni di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi ancora in alcuni punti in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali”.

Secondo gli esperti, “a partire dal mattino la probabilità di distacco di valanghe spontanee di neve umida domani aumenterà progressivamente al di sotto dei 2.200 metri. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii ripidi e poco frequentati al di sopra dei 1.600 metri. I punti pericolosi sono difficilmente individuabili anche da parte dell’escursionista esperto. L’attuale situazione valanghiva richiede una grande attenzione e la massima prudenza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.