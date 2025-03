Valanga a Sella Nevea: intervento del Soccorso Alpino nell’Udinese

MeteoWeb

Poco dopo le 14 di oggi, si è verificata una valanga a Sella Nevea (Udine) sui versanti del Golovec. La valanga è stata bonificata da alcuni soccorritori del Soccorso Alpino, stazione di Cave del Predil che l’hanno vista in diretta. I soccorritori sono intervenuti con l’apparecchio di ricerca per sepolti in valanga Artva e non hanno rilevato persone coinvolte. È in corso comunque una ulteriore bonifica con personale del Soccorso Alpino e una Unità cinofila da valanga, che sono stati portati sullo scenario dall’elicottero. Attivata anche la Guardia di Finanza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.