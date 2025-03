Valanga travolge una persona sul Col Flassin, in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Una valanga si è staccata nel pomeriggio di oggi sotto il Col Flassin, a quota 2390 metri, in Valle d’Aosta. Una persona, di nazionalità francese, è rimasta coinvolta. Sul posto, è intervenuto il Soccorso Alpino valdostano ma all’arrivo dei soccorritori, la persona era già stata estratta dai compagni. Accompagnata al pronto soccorso, è in fase diagnostica: le sue condizioni non sono gravi.

