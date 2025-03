Valanga nel Cuneese: travolti 3 scialpinisti a Vinadio

MeteoWeb

Tre scialpinisti belgi sono stati travolti da una valanga nel pomeriggio odierno a Vinadio, sulle montagne cuneesi. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 15, tramite un sistema di emergenza satellitare in uso a cellulari di ultima generazione. Gli scialpinisti erano impegnati in una traversata da Isola 2000 a Bagni di Vinadio quando, nella zona del Passo di Tesina, intorno a quota 2.100 metri, sono stati travolti dalla slavina di piccole dimensioni. Pressoché incolumi, ma impossibilitati a proseguire a valle nella neve profonda, hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico piemontese.

Nonostante le condizioni meteo difficili, è stata inviata sul posto l’eliambulanza del Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha imbarcato l’unità cinofila da valanga di turno in base e un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino piemontese di valle a supporto dell’equipe. I tre soccorritori sono stati sbarcati al verricello nel luogo dell’incidente. Dei tre scialpinisti, uno accusava un infortunio a una gamba e ha avuto bisogno di essere condotto in ospedale.

Nel frattempo, i tecnici sul posto e il cane da valanga hanno bonificato la zona, verificando che non vi fossero ulteriori persone coinvolte.

