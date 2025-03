Valanga in Valle d’Aosta: salvato scialpinista australiano

MeteoWeb

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul ghiacciaio del Toula, nel comune di Courmayeur, per una valanga. Il distacco si è verificato poco dopo le 11 di questa mattina e ha coinvolto uno scialpinista australiano, che è stato portato in pronto soccorso dove si trova fase diagnostica. L’elicottero era già in zona al momento della richiesta di soccorso, perché impegnato nell’intervento relativo ad uno sciatore freerider italiano vittima di caduta in uno dei canali del Vesses, anche lui recuperato e portato in ospedale per sospetto politrauma.

