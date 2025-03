Valanga in alta Valle Spluga: travolti tre scialpinisti

MeteoWeb

Attivazione per una valanga nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, per i tecnici del Soccorso Alpino di Madesimo, in alta Valle Spluga, a una quota di 2700 metri. Una squadra era pronta a supporto dell’elicottero con i militari del SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo (Sondrio). Tre le persone coinvolte, una è rimasta semisepolta ma tutti sono usciti illesi e in autonomia. La bonifica della zona ha escluso altre persone coinvolte. L’intervento è finito in serata, con il rientro delle squadre.

