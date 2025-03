Continuano le valanghe sulle Alpi: altro distacco in Val di Scalve

MeteoWeb

Continuano a verificarsi valanghe sull’arco alpino italiano, provocando feriti e purtroppo anche vittime. Non ha avuto conseguenze, invece, la valanga che si è verificata in Val di Scalve, nella Bergamasca. Il distacco è avvenuto nel territorio del comune di Vilminore. La bonifica effettuata dagli uomini del Soccorso Alpino in seguito alla segnalazione, come rende noto il CNSAS Lombardo, non ha rilevato persone coinvolte.

