Valanghe Piemonte, massima allerta oggi in alta Valsesia e Biellese

Arpa Piemonte ha contrassegnato le montagne della Valsesia e del Biellese in rosso per il rischio valanghe: per la giornata di oggi segnala un pericolo “forte“, cioè la stabilità del manto nevoso è molto scarsa, i punti pericolosi sono molti e in caso di distacco si rischiano valanghe di ampie dimensioni. La situazione di rischio si crea soprattutto perché in questi giorni “la neve fresca e la neve ventata poggiano su una superficie del manto di neve vecchia. Al di sopra dei 2300 metri circa sono possibili valanghe spontanee di medie e anche parecchie di grandi dimensioni. Queste possono subire un distacco negli strati più profondi del manto nevoso soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati”. Quindi “le escursioni e le discese fuori pista richiedono esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e una prudente scelta dell’itinerario“.

