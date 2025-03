Almeno 4 valanghe tra Piemonte e Trentino: diversi feriti

MeteoWeb

Tante valanghe si stanno verificando oggi sulle Alpi. L’evento più grave è avvenuto sulle Dolomiti bellunesi, dove una valanga ha travolto tre sciatori: uno è grave mentre si cerca ancora una terza persona. Altre valanghe si sono verificate in Piemonte e Trentino. Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono impegnati in due interventi per valanga in Alta Val di Susa, nei territori di Salbertrand e Pragelato, nel Torinese. Nel primo intervento è coinvolta una persona, semisepolta, ma che risulta ferita: avrebbe riportato una frattura agli arti inferiori. Lo stesso sciatore, che è sempre rimasto cosciente, ha attivato autonomamente i soccorsi.

Nel secondo intervento, sono rimaste coinvolte tre persone, anche loro semisepolte dalla neve, ma che risulterebbero illese. Sul posto stanno operando due eliambulanze.

Due valanghe in Trentino

Anche in Trentino sono avvenute due valanghe distinte. A Pampeago, due sciatori che stavano percorrendo un’area non battuta hanno causato il distacco di una massa nevosa sulla pista Tresca: non risulta alcun ferito. Un’altra slavina si è staccata sul Monte Fravort, in Val dei Mocheni sopra Frassilongo, in località Stoana. Due alpinisti hanno riportato traumi alle gambe e sono stati portati all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso.

Gli esperti segnalano una situazione particolarmente allarmante nelle zone di confine fra il Trentino con il Veneto, dove l’allerta valanghe raggiunge il grado massimo.

