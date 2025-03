Valanghe, in Trentino pericolo marcato fino a domani

MeteoWeb

Il bollettino valanghe dell’Euregio, l’asse istituzionale Trento-Bolzano-Innsbruck, riporta una stabilità delle neve molto scarsa in quota e pericolo valanghe marcato in Trentino almeno fino a domani. Nel report si legge: “Soprattutto sui pendii carichi di neve ventata, sono possibili alcune valanghe a lastroni di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi ancora in alcuni punti in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. A partire dal mattino la probabilità di distacco di valanghe spontanee di neve umida aumenterà progressivamente al di sotto dei 2.600 metri. I punti pericolosi si trovano principalmente ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza, come pure nei canaloni e nelle conche. I punti pericolosi sono difficili da individuare. L’attuale situazione valanghiva richiede una grande attenzione e la massima prudenza“.

