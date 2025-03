Vasti incendi in Corea del Sud: in fiamme quasi 15mila ettari, 4 morti

MeteoWeb

In Corea del Sud è emergenza per gli incendi boschivi, che avanzano a causa delle condizioni meteo secche e ventose. Nel fine settimana, oltre una decina di incendi hanno colpito il Paese, distruggendo circa 14.694 ettari, causando 4 vittime e provocando 11 feriti. Più di 3mila persone sono state evacuate. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in 4 regioni per i danni ingenti. L’incendio di Uiseong è stato domato al 55%, mentre oltre 6.700 vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme. La regione del Gyeongsang settentrionale è particolarmente a rischio a causa dei venti forti e dell’aria secca, facilitando la propagazione del fuoco.

Anche il Giappone è colpito da roghi: centinaia di vigili del fuoco stanno operando a Imabari e Okayama, dove circa 250 ettari sono bruciati e 6 edifici sono stati danneggiati. A inizio mese, il Paese ha registrato il peggior incendio boschivo degli ultimi 50 anni, con 2.900 ettari distrutti e almeno una vittima.

