Veicoli a guida autonoma: un semplice adesivo sui segnali può farli andare in confusione

Un semplice adesivo multicolore applicato ai segnali stradali può causare enormi problemi ai veicoli a guida autonoma, mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri e degli altri utenti della strada. È quanto emerge da uno studio presentato al Network and Distributed System Security Symposium di San Diego da un team di ricerca dell’Università della California Irvine. La ricerca ha rivelato che adesivi con disegni vorticosi e multicolori possono confondere gli algoritmi di intelligenza artificiale utilizzati per il riconoscimento della segnaletica stradale nei veicoli senza conducente.

Secondo Alfred Chen, coautore dello studio, l’esempio di Waymo, che esegue oltre 150mila corse autonome settimanali, e la diffusione dei veicoli Tesla dotati di Autopilot, evidenziano come la tecnologia dei veicoli autonomi sia ormai una realtà quotidiana a livello globale. Ciò implica che le vulnerabilità in questi sistemi possano avere conseguenze drammatiche, rendendo la sicurezza un aspetto cruciale per la protezione delle persone.

L’autore principale della ricerca, Ningfei Wang, ricercatore presso Meta e dottorando in informatica, ha spiegato come il team abbia testato l’efficacia di questi adesivi nel disturbare i sistemi di guida autonoma. Questi adesivi, facili e economici da produrre con strumenti open source come Python e librerie per l’elaborazione delle immagini, possono essere stampati da chiunque abbia accesso a una stampante a colori e a un computer. Wang ha sottolineato che questa vulnerabilità potrebbe rappresentare una forma di attacco deliberato, con potenziali implicazioni terroristiche, che potrebbero minare la sicurezza dei veicoli autonomi e delle persone a bordo.

