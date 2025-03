Il Venezuela attacca USA e Guyana: la richiesta sulla produzione di petrolio

MeteoWeb

Il vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha accusato gli Stati Uniti e la Guyana di “attentare alla pace e alla stabilità” della regione, chiedendo a Georgetown di fermare lo sfruttamento del petrolio nelle acque del Mare dei Caraibi rivendicate da Caracas. Rodríguez, che è anche ministro degli Idrocarburi, ha risposto alla visita odierna del segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, in Guyana, definendo il presidente del paese vicino, Mohamed Irfaan Alí, come “lo Zelensky dei Caraibi” che “con pantaloni stretti ha cercato il ‘minuscolo’ che occupa la Segreteria di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, per tentare di minacciare il Venezuela”, aggiungendo che “entrambi attenti alla pace e alla della nostra regione”.

“Lo Zelensky dei Caraibi disprezza il dialogo rifugiandosi in azioni di stampo bellicoso”, ha continuato Rodríguez, chiarendo che “il Venezuela non cederà mai i suoi diritti sulla Guayana Esequiba né si lascerà intimidire da chi disprezza il diritto internazionale”. Nel 2023, il Venezuela ha annesso alla mappa del Venezuela l’Esequibo, che comprende due terzi del territorio della Guyana prima che la Corte Internazionale di Giustizia, il massimo organismo delle Nazioni Unite, definisse il contenzioso territoriale che sta analizzando. Tale contenzioso comprende anche le acque in cui la multinazionale statunitense ExxonMobil opera nei giacimenti di petrolio e gas naturale che hanno trasformano negli ultimi anni la Guyana in una potenza petrolifera mondiale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.