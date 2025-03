Poca visibilità e vento forte: escursionisti in difficoltà sul Monte Vettore

MeteoWeb

Quattro escursionisti hanno chiesto aiuto sul Monte Vettore: colti da condizioni meteorologiche critiche, non riuscivano a fare ritorno. Immediata la risposta dalla Stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche i cui tecnici, dalla mattina, sono stati impegnati nel loro recupero, nella zona della Bivacco Zilioli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Le due squadre dei soccorritori hanno operato per ore con condizioni meteorologiche avverse, con poca visibilità e vento forte in quota. Il gruppo è stato raggiunto attorno alle 14:30 dai tecnici.

La lunga discesa da Forca di Presta è terminata poco prima delle 17. Il gruppo di 4 escursionisti – due femmine e due maschi di Foligno, Lecco e Reggio Emilia – erano partiti ieri pomeriggio per la gita in montagna. Hanno trascorso la notte all’interno del locale di emergenza del Bivacco Zilioli e questa mattina si sono trovati nell’impossibilità di scendere a valle a causa delle pessime condizioni meteo. Per questo hanno chiamato i soccorsi. Le squadre del CNSAS, una volta sul posto, hanno atteso un miglioramento delle condizioni meteo ed hanno raggiunto gli escursionisti, che nel frattempo avevano trovato riparo all’interno del Bivacco. La discesa a valle dei quattro è stata assicurata dai tecnici del CNSAS con tecniche alpinistiche.

