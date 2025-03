Vento forte in Puglia: alberi e strutture pericolanti a Bari

MeteoWeb

I vigili del fuoco del comando provinciale di Bari sono stati impegnati nelle scorse ore nella messa in sicurezza di alberi e strutture pericolanti a causa del forte vento che dal pomeriggio di ieri sta interessando soprattutto il settore centro-meridionale della Puglia.

